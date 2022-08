Le Benfica Lisbonne a pris une belle option pour la qualification en Ligue des champions mercredi grâce à sa victoire (2-0) contre le Dynamo Kiev, lors de la deuxième journée des barrages aller. Les Portugais, quart de finalistes de la précédente Ligue des champions, ont obtenu leur succès en première mi-temps avec deux buts de Gilberto (9e) et de Gonçalo Ramos (37e). Après cette victoire à Wroclaw, en Pologne, où le match s'est tenu à cause de la guerre en Ukraine, les Portugais recevront Kiev à Lisbonne mardi prochain.

La rencontre entre le Maccabi Haïfa et l'Étoile rouge de Belgrade, champions en titre d'Israël et de Serbie, a été riche en buts. C'est le club israélien qui l'a emporté (3-2), notamment grâce à un doublé de Frantzdy Pierrot (18e, 51e). Plus tôt, Qarabag a été tenu en échec sur sa pelouse par Plzen (0-0). Les vainqueurs des barrages accèderont à la phase de poules de la Ligue des champions.

