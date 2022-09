Football

C1 / Paris Saint-Germain - Juventus (2-1) / Le débrief : Neymar a-t-il déjà été aussi fort avec le PSG ?

LIGUE DES CHAMPIONS – La victoire du PSG mardi face à la Juventus (2-1) a été marquée par l'excellente prestation de Neymar. Au-delà de son geste génial sur le premier but de Kylian Mbappé, le Brésilien a fait jouer son équipe et travaillé dans le repli. Pour nos journalistes Martin Mosnier et Vincent Brégevin, il offre son meilleur visage depuis qu'il est à Paris. (Réalisation : Norman Staron).

