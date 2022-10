Un match nul qui fait deux heureux. Lors de cette 5e journée, les plus de 80 000 fans du Borussia Dortmund ont fêté comme rarement un match nul, et pour cause : après ce 0-0 face à Manchester City, le BVB obtient son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Dangereux dans le premier acte, puis largement dominés au retour des vestiaires, les Allemands offrent aussi du même coup la première place du groupe G aux joueurs de Pep Guardiola.

Ad

Transferts Les 5 infos mercato du week-end 23/10/2022 À 09:37

Plus d'infos à suivre...

Premier League City se ressaisit contre Brighton 22/10/2022 À 15:56