Ligue des Champions - Marseille-Tottenham 1-2 - Intensité, coaching, réussite : qu’a-t-il manqué à l'OM ?

LIGUE DES CHAMPIONS - Marseille a produit une prestation collective très consistante face à Tottenham, ce mardi soir. Devant à la pause, les Olympiens ont toutefois fini par s’incliner (1-2) et n’iront pas plus loin sur la scène européenne en C1. Plusieurs éléments permettent de comprendre ce revers frustrant, comme l’expliquent nos journalistes Simon Farvacque et Raphaël Brosse.

00:05:09, il y a une heure