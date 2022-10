Il a applaudi avec un joli sourire. En conférence de presse, Christophe Galtier a beaucoup apprécié une question portant sur la semaine "pivot" pour le Paris Saint-Germain, avec la réception du Benfica, puis celle de l'OM. Le terme, utilisé ici en synonyme de "tournant", faisait bien évidemment référence aux états d'âme de Kylian Mbappé , manifestés sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche, après le nul contre Reims.

Ad

Le coach parisien a donc d'abord salué cette pointe d'humour, avant de répondre avec beaucoup plus de sérieux, quelques instants plus tard, aux questions portant sur l'insatisfaction de l'attaquant français. En fin communicant, le technicien parisien a construit son argumentaire en trois temps. Un, il a bien reçu (et compris) le message. "J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison, a-t-il d'abord souligné. J'avais été très attentif à sa déclaration avec l' équipe de France, où il avait expliqué se sentir plus à l'aise dans l'animation des Bleus."

Ligue 1 Ramos, Verratti, Mbappé : Pour Paris, gérer ses émotions, c'est toujours aussi compliqué HIER À 22:15

"Avec la BBC ou la MSN, il y a eu des compromis : Mbappé ne doit pas déroger à la règle"

Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive, a-t-il insisté. Mais tout au long de la préparation, nous avons discuté avec le président et Luis [Campos] pour avoir un quatrième attaquant avec un autre profil afin de pouvoir évoluer avec deux hommes en pointe. Et permettre à Kylian d'évoluer dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé". Deux, il avait vu venir le problème bien avant qu'il soit révélé au grand jour. ", a-t-il insisté.". Il aurait dû s'agir de Gianluca Scamacca , finalement parti à West Ham pour un montant que le PSG n'était pas prêt à débourser.

C'est un joueur très écouté

Et enfin trois, Christophe Galtier continue de travailler pour essayer de mettre sa star dans de meilleures dispositions. Quitte à chambouler quelque peu ses plans. "Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims, a révélé l'entraîneur. Il était malade. Léo [Messi] était forfait et Neymar était incertain pour différentes raisons. Kylian a joué malade, fatigué et en plus dans un match qui a rapidement mal tourné pour nous. Mais c'est un sujet de discussion que nous avons souvent. Je cherche à le rassurer et à trouver différentes options. Il y a des choses qui, pour le moment, n'ont pu être mises en place. Mais c'est un joueur très écouté."

Blanc, le risque d'être démodé : "La question est de savoir s'il s'est mis à jour"

Pour Galtier, il n'était donc pas question d'effectuer un recadrage en règle, même si le message passé publiquement par Mbappé touche directement à l'atmosphère entourant le club, voire à son autorité. Pour autant, il ne s'est lui non plus pas privé de faire passer un message à son buteur. De manière subtile. "C'est vrai qu'il se retrouve quelques fois dans l'axe avec la sensation d'être un joueur de pivot, a-t-il glissé. Mais c'est aussi un joueur intelligent, capable d'adapter ses déplacements." Mbappé aurait-il une part de responsabilité dans le problème auquel il fait face ?

Ligue 1 Messi forfait, Mbappé incertain à cause d'un début d'angine 07/10/2022 À 12:02