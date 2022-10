Match nul, rdv mardi", a d'abord écrit la star parisienne, en faisant référence au duel qui attend Paris contre Benfica en Ligue des champions. Il a conclu son post par deux hashtags, "#icicestparis" et, surtout, "#pivotgang", qui pourrait bien concerner son positionnement sur le terrain et une possible frustration qui en découle. Kylian Mbappé manie trop bien les enjeux de la communication pour que son message soit anodin. Samedi soir, l'attaquant français s'est exprimé après le nul d'un PSG particulièrement nerveux à Reims (0-0) dans un message publié sur son compte Instagram. "", a d'abord écrit la star parisienne, en faisant référence au duel qui attend Paris contre Benfica en Ligue des champions. Il a conclu son post par deux hashtags, "#" et, surtout,", qui pourrait bien concerner son positionnement sur le terrain et une possible frustration qui en découle.

L'attaquant parisien a été peu en vue contre Reims. Boudeur tout au long de la rencontre, coupable d'un vilain geste en fin de match qui lui a valu un carton jaune, Mbappé a surtout été sevré de ballons. Sans Lionel Messi, préservé, et Neymar, laissé sur le banc au coup d'envoi, l'international français s'est retrouvé bien esseulé pour tenter de faire la différence face à un bloc rémois compact et reculé. Il a échoué devant le portier champenois sur l'une de ses très rares occasions en première période, voyant son compteur bloqué à 11 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Si son message est énigmatique, c'est surtout parce qu'il semble faire écho à ses déclarations après la victoire avec les Bleus face à l'Autriche en Ligue des nations le mois dernier. Il y avait évoqué ce rôle de pivot au PSG qu'il mentionne dans son message. "J’ai beaucoup plus de liberté ici, avait lancé Mbappé. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Olivier (Giroud, NDLR) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent." Après sa prestation à Reims et ce post faussement énigmatique, le débat de son positionnement en club ne risque pas d'être clos.

