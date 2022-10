PAU LOPEZ : 5

Face à une équipe réduite à dix puis à neuf, le gardien marseillais n'a été que très peu sollicité. Il a eu un arrêt en deux temps à effectuer sur une frappe de Trincao (37e) et une intervention un peu délicate sur un centre (47e) où il n'a pas pris le moindre risque.

En bref : Soirée très tranquille.

CHANCEL MBEMBA : 6

Quelques imprécisions dans la relance. Mais rien à redire pour le reste. Vigilant pour contrôler la profondeur (25e, 45e+4), il a su dépasser sa fonction de défenseur en participant au jeu offensif. Le Congolais a été justement récompensé de ses initiatives avec une ouverture lumineuse, à l'origine du deuxième but olympien.

En bref : Toujours indispensable

ERIC BAILLY : 6,5

Il a immédiatement donné une sérénité communicative, que ce soit dans la relance (2e, 5e) ou dans les duels (17e). Sa présence rassurante s'est étendue au domaine aérien avec une intervention bien sentie à un moment clé juste avant la pause (45e). Beaucoup moins sollicité après la pause, il a géré sa défense sans souci. Seul bémol, un avertissement pour une faute sur Nuno Santos (43e).

En bref : Un match de patron

Remplacé par Samuel Gigot (64e)

Eric Bailly (OM) face au Sporting Crédit: Getty Images

LEONARDO BALERDI : 6

Son placement a parfois été aléatoire. Mais quelle générosité. Balerdi a considérablement contribué à la maîtrise collective en allant chercher très haut ses adversaires pour empêcher les sorties de balles, le plus souvent à bon escient (59e). Une activité notable pour prêter main forte à Nuno Tavares sur le côté, sans négliger l'axe avec une intervention bien sentie juste avant la pause (45e+2).

En bref : Un match plein

JONATHAN CLAUSS : 5

Il s'est attaché à contrôler son couloir sans prendre trop de risque, même en supériorité numérique. L'international français s'est cependant signalé par quelques montées dangereuses (29e), dont une avec un bon centre pour Amine Harit (56e). Physiquement, il n'a pas donné de signe d'inquiétude après avoir manqué le match contre Ajaccio sur blessure.

En bref : Pas le relief habituel, mais l'OM n'en a pas souffert.

Remplacé par Issa Kaboré (64e)

VALENTIN RONGIER : 6,5

Il ne lui a fallu que quelques minutes pour se régler techniquement. Derrière, l'ancien Nantais a fait parler la justesse de jeu et de son placement pour régner dans l'entrejeu. Toujours disponible, il apporte une fluidité précieuse au jeu marseillais. La supériorité numérique lui a permis quelques sorties offensives, avec notamment une reprise du pied gauche à bout portant qui n'a pas trouvé le cadre (66e).

En bref : Un maillon fort, comme d'habitude.

Valentin Rongier (OM) face au Sporting Crédit: Getty Images

JORDAN VERETOUT : 6

Il y a eu un ballon perdu qui a mis son équipe en danger (15e). Mais à part ça, Veretout a rendu une copie très propre. Toujours bien placé, précis dans ses passes, il s'est même permis quelques projections vers l'avant avec une frappe cadrée des 20 mètres (45e+1) et un centre qui a mis la défense du Sporting en panique (85e). Il aurait pu prendre plus de risques dans les transmissions, mais le scénario du match ne l'imposait pas.

En bref : Un métronome.

Remplacé par Pape Gueye (87e)

NUNO TAVARES : 5

Il a été chahuté par le public portugais et cela a peut-être joué sur sa prestation. Nuno Tavares a commis des erreurs techniques inhabituelles, en particulier sur une situation où il pouvait se présenter seul face au gardien (38e). Il n'a pas offert cet impact offensif qui le caractérise normalement, mais il a été irréprochable sur le plan défensif, et déterminant sur une situation chaude face à Gonçalves (42e).

En bref : Un ton en-dessous de ses coéquipiers.

MATTEO GUENDOUZI : 5,5

Annoncé dans le trio offensif, l'international français a finalement évolué entre deux postes, celui de relayeur et d'attaquant côté droit. Il a parfois eu une difficulté légitime à se situer et trouver des zones pour être servi par ses partenaires. Ce qui explique en partie pourquoi Guendouzi n'a pas eu son impact habituel. Mais cela ne l'a pas empêché d'être décisif avec un penalty transformé, non sans un brin de réussite (20e). Et de récolter un carton jaune largement évitable pour un coup de coude volontaire (8e).

En bref : Il s'est adapté tant bien que mal.

Remplacé par Cengiz Ünder (64e), auteur de deux frappes non cadrées (75e, 83e).

AMINE HARIT : 7,5

Il a régalé. L'international marocain a d'abord provoqué le penalty de l'ouverture du score avec beaucoup d'abnégation et un sens du sacrifice, provoquant au passage l'expulsion de Ricardo Esgaio. Il a ensuite offert sur un plateau le but du break à Alexis Sanchez après un appel parfaitement senti et un centre de qualité (31e) et aurait pu s'offrir un doublé si sa tête n'avait pas fui le cadre (69e). Par ses prises de balle, sa qualité technique, ses percussions (26e) et sa vista sur l'orientation du jeu, il a été un poison permanent pour le Sporting.

En bref : Un récital.

Remplacé par Dimitri Payet (72e), auteur d'une très belle frappe dès son entrée en jeu (73e)

ALEXIS SANCHEZ : 7

Toujours aussi impressionnant par son activité, sa capacité à presser inlassablement et à multiplier les appels. Alexis Sanchez a affiché toute sa panoplie, avec des décrochages précieux entre les lignes (23e), des frappes dangereuses (24e, 26e) et des passes inspirées (69e). Il a parfaitement tenu son rôle de leader technique. Et, surtout, le Chilien a été décisif en prenant de vitesse son défenseur pour inscrire le second but marseillais (31e).

En bref : Celui qui tire l'OM vers le haut.

