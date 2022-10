Football

Sporting Portugal – Olympique de Marseille / Le débrief : "L'homme fort de l'OM, c'est Tudor"

LIGUE DES CHAMPIONS – La victoire de l'OM sur la pelouse du Sporting Portugal mercredi (0-2) a validé le travail et les choix d'Igor Tudor. L'entraîneur marseillais a su composer avec un contexte délicat à ses débuts pour fédérer tout un groupe derrière lui. Et pour nos journalistes Raphaël Brosse et Vincent Bregevin, il n'est pas loin d'avoir trouvé son onze idéal. (Réalisation : Arthur Frank)

