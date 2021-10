Football

Euroscout - 17 ans et 62 jours, une précocité record : Comment Gavi s’éclate déjà dans la cour des grands

LIGUE DES NATIONS - Il avait la pression et il l’a assumée. Gavi a été à la hauteur de l’événement à San Siro, mercredi, lors du succès de l’Espagne en demi-finale face à l’Italie (1-2). Le milieu de terrain du FC Barcelone (17 ans et 62 jours) est entré à cette occasion dans l’histoire de la Roja, en devenant le plus jeune joueur à défendre ses couleurs. Caractère, style, stats... présentation.

00:02:23, il y a 33 minutes