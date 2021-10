Football

"Le 3-4-3 nous rassure avec la famille Hernandez et nous inquiète avec Koundé-Pavard"

LIGUE DES NATIONS - Didier Deschamps devrait aligner une équipe de France en 3-4-3 pour affronter la Belgique, jeudi, en demi-finale de la Ligue des Nations. Si ce choix n'étonne guère Martin Mosnier et Maxime Dupuis, en revanche, l'identité des potentiels titulaires à droite (Pavard - Koundé) et à gauche (Théo et Lucas Hernandez) ne fait pas l'unanimité.

00:06:57, il y a une heure