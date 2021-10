Football

Ligue des nations - Frane - Espagne : Benzema, Pogba : Qui est le meilleur de la finale ? Et du tournoi ?

LIGUE DES NATIONS - Paul Pogba et Karim Benzema ont illuminé la finale de la Ligue des nations, le premier notamment pour son leadership sur le terrain et le second pour son but et son niveau de jeu. Pour Martin Mosnier et Maxime Dupuis, les deux joueurs sont les MVPs du match voire même du tournoi. L'intégralité du FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:07:18, il y a 26 minutes