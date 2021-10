Football

Quelle place pour ce France - Belgique ? “Des faux airs émotionnels de France - Argentine”

LIGUE DES NATIONS - "Elle figure parmi nos meilleurs matches parce que c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe et du monde en face de nous” : voilà comment Didier Deschamps a accueilli la victoire des Bleus face à la Belgique. Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont tenté de lui trouver une place dans l’histoire récente des Bleus. Le FC Stream Team est à retrouver en podcast et en intégralité.

00:07:16, il y a une heure