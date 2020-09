Le récital du "rayonnant" N'Golo Kanté en Suède a clos la longue traversée du désert du milieu des Bleus, miné par les blessures l'an dernier mais de nouveau proche de son niveau du Mondial-2018 remporté contre la Croatie, prochain adversaire mardi. Le joueur de 29 ans a dû laisser filer sept matches internationaux entre les réceptions de l'Islande en mars 2019 et de la Moldavie en novembre 2019, car "il a été embêté avec énormément de blessures", a rappelé samedi Didier Deschamps.

Infatigable gratteur de ballons, "NG" en a récupéré 13 contre les Suédois, devenant le premier joueur à gagner au moins 10 ballons lors de 5 matches consécutifs avec les Bleus (69 au total), selon les statistiques relevées par Opta depuis 2006. Sa régularité et son impact ont pu manquer l'année dernière aux champions du monde, très souvent orphelins de leur milieu de poche.

Son genou droit l'a d'abord privé des déplacements en Turquie et en Andorre en juin 2019, avant qu'une cheville blessée ne le contraigne à zapper le rassemblement de septembre. Et quand il est enfin revenu dans le onze de départ, mi-octobre en Islande, il a dû jeter l'éponge in extremis après avoir ressenti une gêne à une cuisse durant l'échauffement.