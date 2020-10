Son nom était déjà sur toutes les lèvres. Eduardo Camavinga a fait ce qu'il fallait lors de sa première titularisation avec l'équipe de France pour que cela ne change pas. Du haut de ses 17 ans, le milieu rennais a survolé les débats dans l'entrejeu avant de s'offrir son premier but en Bleu. Avec la manière, en trouvant les filets d'un superbe retourné acrobatique. Au lendemain du carton des Tricolores face à l'Ukraine (7-1), il a fatalement été question de la pépite du Stade Rennais. Et Paul Pogba n'a pas manqué cette occasion pour l'adouber.

Le milieu de Manchester United sait ce que provoquer un engouement exceptionnel dès le plus jeune âge veut dire. A l'instar de Kylian Mbappé. Pogba voit d'ailleurs des similitudes entre Camavinga et l'attaquant du PSG. "Cama, on l'appelle 'Bolo', il sait pourquoi, a-t-il déclaré. J'ai suivi ses matchs en L1, il est jeune mais lui c'est comme Kylian, tu ne lui parles pas d'âge. Les deux, je les mets dans le même sac : ils ont une sérénité, une maturité que je n'avais pas à cet âge. Etre aussi à l'aise, c'est très bien, c'est un talent."

Pogba sur Camavinga : "C'est un plaisir de le voir porter ce maillot"

Camavinga a fait encore mieux que Pogba et Mbappé en trouvant les filets dès sa deuxième sélection, après avoir déjà effectué des débuts très prometteurs en Bleu le mois dernier face à la Croatie (4-2). Le Mancunien et le Parisien avaient dû attendre respectivement leur 3e et 5e sélection en équipe de France pour débloquer leur compteur. Pogba n'est pas jaloux pour autant. "C'est un plaisir de le voir mettre ce maillot, marquer son premier but, c'était beau, s'est-il réjoui. C'était beau, j'étais vraiment content pour lui. L'avenir est entre ses mains."

"C'est un petit danseur"

En attendant, Camavinga se fond dans le groupe tricolore comme un poisson dans l'eau. Le nouveau prodige du foot français n'a manifestement pas tardé à prendre ses marques dans l'environnement de Clairefontaine, ce qui témoigne encore davantage de sa capacité d'adaptation. "Il est aussi à l'aise en tant que personne, c'est un petit danseur, témoigne Pogba, qui se reconnaît un peu dans la personnalité affichée par le milieu rennais. Il me fait un peu penser à moi, il n'est pas timide, il est confiant. C'est un très bon petit, j'aime énormément."

Pogba : "Mon Grizou... à côté de moi, il est bien"

Si Camavinga était titulaire dans une équipe remaniée face à l'Ukraine, la question se pose désormais de le voir intégrer ou non le onze-type de Didier Deschamps pour les grands rendez-vous. Il appartiendra au sélectionneur de prendre la meilleure décision. Et si le Rennais doit être préféré à Pogba, le Mancunien ne se formalisera pas. "C'est toujours bon d'avoir des joueurs de qualité tout autour, a-t-il assuré. La concurrence, c'est normal. J'étais titulaire depuis des années, mais les choix du coach je les respecterai toujours. Si un joueur arrive et apporte plus, que le coach le décide, il faut l'accepter, et tant mieux."

Deschamps : "Camavinga ? Pas forcément envie de le sortir de l'équipe..."

