Il encaisse un but sur sa première frappe cadrée sans que sa responsabilité ne soit engagée, puis est sauvé par son poteau une minute plus tard. Le Lillois n'a plus rien eu à faire.

Première titularisation et premier but d'un retourné acrobatique. Camavinga ne fait rien comme les autres. Avec l'audace et la facilité qui le caractérisent déjà à 17 ans, il a survolé la première demi-heure. Pendant trente minutes, on n'a vu que lui. A la base des actions, à leur conclusion, le Rennais a donné du rythme et des solutions par ses courses vers l'avant. Sa seconde période fut plus laborieuse et il est pris de vitesse sur le but ukrainien. Comment lui en vouloir ?