L’un est présentement l’un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. L’autre est peut-être le meilleur joueur du début de la Ligue 1. Jordan Veretout et Téji Savanier partagent en commun un début de saison canon et des ambitions légitimes. Après tout, le Français de l’AS Roma a quasiment réduit au silence la grande Juventus Turin le week-end dernier avec un doublé (2-2). Après tout, l’homme à tout faire du MHSC s’affirme depuis plusieurs saisons comme l’un des meilleurs milieux de l’Hexagone et peut-être l’un des meilleurs passeurs français.

Il n’a beau avoir que 17 ans, on voit mal comment Deschamps pourrait se passer de lui. Edouardo Camavinga est la nouvelle bombe du football français et, une fois le mur d’une première sélection passé, sa présence ne fait désormais presque plus de doute. En cet automne 2020, le troisième homme au milieu, c’est déjà lui. Pour Matteo Guendouzi, c’est sans doute plus compliqué, notamment à cause d’une situation personnelle étriquée du côté d’Arsenal. Déjà appelé avec les Bleus, il possède l’atout de connaître la maison et de venir des Espoirs. Encore un argument en moins pour Veretout et Savanier.