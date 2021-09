Football

Conférence de presse : Didier Deschamps ne badine pas avec la Ligue des Nations : "Un titre à aller chercher"

LIGUE DES NATIONS - En marge de l’annonce des 23 joueurs appelés à y participer, Didier Deschamps a évoqué ce jeudi en conférence de presse le dernier carré de la compétition. Les Bleus affronteront la Belgique en demi-finale, dans une semaine en Italie, et leur sélectionneur a insisté sur l’enjeu de cette rencontre. Il n’y a plus seulement l’Euro et la Coupe du monde à gagner, rappelle-t-il.

00:02:12, il y a 34 minutes