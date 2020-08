Il y aura du neuf chez les Bleus pour affronter la Suède et la Croatie, les 5 et 8 septembre. Pour sa première liste de l'année, communiquée jeudi au siège de la FFF, Didier Deschamps a convoqué trois petits nouveaux dans le groupe tricolore. Le Lyonnais Houssem Aouar et Dayot Upamecano, le défenseur du RB Lepzig, étaient pressentis après avoir brillé au mois d'août lors du Final 8. Eduardo Camavinga l'était moins, mais le sélectionneur a appelé le jeune Rennais par la force des choses après avoir appris dans la matinée que Paul Pogba avait subi un test positif au Covid-19, tout comme Tangu Ndombele.

Des nouveaux donc, et des retours aussi. Et là aussi, il y a de l'attendu et de l'inattendu. Anthony Martial se situe dans la première catégorie. L'attaquant de Manchester United a été l'un des principaux artisans de la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions et retrouve une place chez les Bleus pour la première fois depuis deux ans et demi. Adrien Rabiot, lui, est clairement dans la deuxième catégorie. Le milieu de la Juve, qui avait refusé d'être réserviste à la Coupe du monde 2018, ne semblait plus dans les plans de Deschamps. Son retour est une énorme surprise.

Ça se complique pour Matuidi

Rabiot est là donc, mais pas Blaise Matuidi. Il ne s'agit pas d'un problème physique pour le champion du monde 2018, dont l'avenir en Bleu paraît plus incertain depuis qu'il a décidé de quitter la Juventus pour rejoindre la MLS avec l'Inter Miami. Le sélectionneur a expliqué qu'il ne l'avait pas convoqué car Matuidi était en instance de transfert. Mais il a clairement laissé entendre que ce choix serait un handicap pour l'ancien Parisien dans l'optique de conserver sa place en équipe de France. "Ce sera plus compliqué pour lui", a reconnu le sélectionneur.

Blaise Matuidi (France) en Islande Crédit: Getty Images

Deschamps a par ailleurs convoqué les Parisiens Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Reste à savoir s'ils seront sur le terrain face à la Croatie le 8 septembre, à deux jours du déplacement du PSG à Lens. Il a en revanche laissé de côté Kingsley Coman et Benjamin Pavard, tout juste sacrés champions d'Europe avec le Bayern Munich, en justifiant sa décision par des pépins physiques. Lucas Hernandez est bien présent en revanche malgré son manque de temps de jeu en Bavière. Deschamps enregistre enfin les retours d'Hugo Lloris et N'Golo Kanté, absents lors du dernier rassemblement, en novembre 2019, sur blessure. Ils ne seront pas de trop pour encadrer un groupe largement renouvelé.

La Liste des 23 Bleus

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven N'Zonzi (Rennes), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG)

