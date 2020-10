Ce n'était donc que partie remise. Houssem Aouar en Bleu, cela ressemble à une évidence depuis plusieurs mois déjà. Le Covid-19 a retardé l'échéance en septembre. Didier Deschamps a maintenu sa confiance envers le milieu de l'OL qui figure donc dans la liste élargie à 24 joueurs pour affronter l'Ukraine (7 octobre) en amical, le Portugal (11 octobre) et la Croatie (14 octobre) en Ligue des Nations.

La grande sensation de la rentrée, Eduardo Camavinga, et son invité surprise, Adrien Rabiot, seront, eux aussi, bien présents malgré le retour des tauliers du milieu de terrain. Absent depuis plus d'un an en équipe de France, entre blessure et Covid-19, Paul Pogba revient dans le groupe tout comme Corentin Tolisso, laissé au repos à la rentrée. Moussa Sissoko en fait les frais alors que Steven Nzonzi, en forme avec le Stade Rennais, conserve sa place dans la liste.

Retour de Pavard, Upamecano toujours là

Ecarté pour la seconde fois consécutive, Blaise Matuidi a sans doute fait, sans le savoir, ses adieux aux Bleus en novembre dernier. "C'est plus compliqué pour lui, je ne vais pas dire un non catégorique mais il y a de la concurrence", a botté en touche Didier Deschamps. En défense, Benjamin Pavard, au repos en septembre après la victoire du Bayern Munich en C1, est la seule nouvelle tête en lieu et place de Ferland Mendy.

Bien qu'en difficulté le mois dernier, Dayot Upamecano conserve la confiance du sélectionneur : "Dayot n'a pas été au mieux de ce qu'il est capable de faire, c'est un joueur qui dégage une aisance technique (...). Mais je n'aime pas les 'one shot'. J'accorde plus de tolérance à un jeune. Je ne vais pas le lâcher parce que je suis convaincu de son potentiel", a indiqué son sélectionneur.

Pas de surprise en attaque. Kingsley Coman, si décisif fin d'année dernière, revient logiquement et prend la place de Jonathan Ikoné. Et le Munichois doit se sentir un peu seul dans une liste qui comporte très peu d'ailiers. Ousmane Dembélé et Thomas Lemar, eux, ne sont toujours pas revenus. Deschamps fait confiance aux hommes de la rentrée et à ses tauliers.

