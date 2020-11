Les joueurs sont soumis à rude épreuve dans cette saison atypique bouleversée par le Covid-19. Avec la Ligue des champions qui enchaîne comme jamais avec des matches toutes les semaines depuis le mois d'octobre, ils jouent tous les trois jours. Et certains doivent en plus disputer des rencontres avec les équipes nationales avec toutes les contraintes que cela implique (déplacements…) lors des trêves internationales. Les temps de repos ne sont pas légion. Ce contexte épuisant ne laisse pas beaucoup de temps aux joueurs pour essayer de régénérer leur corps et se prémunir des blessures. "Ça fait beaucoup de matches pour les grands joueurs", reconnait Noël Le Graët, sur RTL.

Alors pourquoi les contraindre à un tel rythme face au risque de blessures que cela peut provoquer ? Pourquoi ne pas s’adapter en supprimant certains rendez-vous internationaux ? Noël Le Graët ne s'en cache pas. C'est notamment lié à une histoire d'argent. "Quand on regarde de façon très lucide, ça fait un an qu'on n'a pas une seule recette fédérale. L'UEFA nous règle certaines sommes grâce aux droits TV", explique le président de la FFF, alors que les Bleus vont jouer face à la Finlande, le Portugal et la Suède durant ce mois de novembre.

Si on pouvait ne pas jouer et dire quelle bêtise de jouer ces matches, on le dirait très facilement

Comme souvent avec la Fédération, l'intérêt général prédomine. Et si la Ligue des Nations n'a pas encore gagné les cœurs des supporters et ne représente pas un objectif sportif crucial notamment durant cette saison qui va se finir avec l'Euro, il y a d'autres enjeux qui poussent Noël Le Graët à ne pas la prendre à la légère. Même si cela implique de ne pas laisser souffler certains protégés de Didier Deschamps. "C'est une compétition qui n'est pas très médiatique pour le moment mais économiquement intéressante pour la Fédération, donc pour l'ensemble du football amateur", avoue encore le patron de la FFF en toute franchise sur les ondes de la radio. "Si on pouvait ne pas jouer et dire quelle bêtise de jouer ces matches, on le dirait très facilement (...) C'est un peu toujours la discussion entre le jeu, l'argent, la santé".

Si Kylian Mbappé avait par exemple dû jouer deux matches en 48 entre les Bleus et le PSG lors du rassemblement, l'équipe de France ne va donc pas laisser se reposer certains joueurs, qui n'ont pas pu s'économiser depuis la reprise. "On doit avoir la meilleure équipe possible (…) Ce n'est pas l'idéal. Mais avec 23 ou 24 ou 25 joueurs, Didier (Deschamps, ndlr) se débrouille toujours. Il ne prend pas de risque sur la santé des hommes".

