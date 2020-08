Paul Pogba devait faire son retour avec les Bleus ce jeudi après plus d'un an. C'est raté. Comme l'a expliqué Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse, le milieu de terrain de Manchester United a été contrôlé positif au Covid-19. C'est donc tout logiquement qu'il n'a pas été convoqué pour les rencontres face à la Suède et la Croatie. Tanguy Ndombélé a, lui aussi, contracté le coronavirus et ne sera pas présent avec les Bleus pour les matches de Ligue des Nations.