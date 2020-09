C'est une sacrée mauvaise nouvelle pour les Bleus. Et pour le PSG. Ce lundi, et à la veille du match de Ligue des nations face à la Croatie, la Fédération française de football a communiqué le test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé. Le champion du monde est donc d'ores et déjà forfait pour la rencontre de mardi. Pour Paris, il s'agit du septième cas positif après Neymar, Di Maria, Paredes, Icardi, Navas et Marquinhos.