Le jeu : Les Bleus avec la manière

Trois jours après sa triste prestation face à la Finlande (0-2), l'équipe de France a montré un visage bien plus séduisant dans un match beaucoup plus ouvert qu'à l'aller (0-0) et d'un bon niveau. Face aux champions d'Europe, les champions du monde ont livré une prestation cohérente. Rigueur, solidarité et jeu en une touche pour accélérer les transmissions : les protégés de Didier Deschamps ont mis tous les ingrédients nécessaires pour un choc de ce niveau entre deux prétendants au sacre européen.

Ligue des Nations L'orgueil des champions a parlé IL Y A 2 HEURES

Durant les 45 premières minutes, il ne leur a manqué que du réalisme pour confirmer l'excellente impression laissée face à un Portugal parfaitement contenu. Et si la seconde période a été un peu plus débridée et a vu Hugo Lloris s'employer plus régulièrement, Griezmann and co ont enfin été récompensés de leurs efforts avant d'afficher un peu moins de maîtrise et de se faire peur sur quelques séquences en reculant un peu trop.

Bruno Fernandes lors de Portugal - France en Ligue des nations Crédit: Getty Images

Les joueurs : Rabiot et Kimpembe s'installent, Martial imprécis

Certains ont laissé passer leur chance mercredi dernier. Trois jours plus tard, d'autres ont saisi l'opportunité pour démontrer qu'ils étaient bien installés. Aux côtés d'un N'Golo Kanté toujours aussi précieux par son activité ou encore ses récupérations, Adrien Rabiot a ainsi rendu une très belle copie sur le côté gauche du milieu pour s'affirmer encore un peu plus.

Derrière, Presnel Kimpembe, concentré à souhait, a été à la hauteur du défi proposé en contenant Cristiano Ronaldo, alors qu'Hugo Lloris a sorti les arrêts qu'il fallait. Et devant, Antoine Griezmann, aligné dans l'axe derrière Anthony Martial, a rappelé pourquoi il était incontournable aux Bleus en donnant du liant au jeu. Martial laisse, lui, un goût mitigé. Le Mancunien a offert de la profondeur aux Tricolores et donné de nombreuses solutions. Mais il a manqué d'efficacité en ratant plusieurs occasions franches.

La stat : 6

Il a su se créer quelques occasions. Mais il a manqué de précision. Et encore une fois, Cristiano Ronaldo termine un match face à l'équipe de France muet. Presque une vieille habitude maintenant.

Le facteur X : L'envolée de Lloris à la 74e

Si la France a rondement mené sa rencontre, Hugo Lloris n'a pas passé une rencontre de tout repos. Le portier des Bleus a même joué un rôle clef dans cette victoire. Notamment à la 74e, quand il s'est envolé sur une frappe de Moutinho qui partait pleine lucarne ! Un vrai gardien du temple pour conserver cette victoire.

La décla : Didier Deschamps (sur TF1)

"Les joueurs ont prouvé que l'équipe de France était toujours une grande équipe. Cette victoire est méritée, avec beaucoup de solidarité, de qualité. On a atteint notre objectif, on voulait finir premiers (du groupe 3). Je suis très fier des joueurs, la période est très compliquée, certains ont des situations en club qui ne sont pas les meilleures mais quand ils se retrouvent, il y a cet esprit de compétiteurs."

La question : quelle est la véritable portée de cette victoire ?

On a vu deux équipes de France cette semaine. Et les deux n'ont rien à voir. Celle de ce samedi était digne de son statut de champion du monde 2018. Avec sept titulaires de la finale alignés au coup d'envoi face au Portugal, principalement en défense et au milieu de terrain, les Bleus ont mis les points sur les "i" : ce sont bien eux les champions du monde en titre. Si certains ont pu l'oublier ces derniers mois, ils se sont chargés de le rappeler et ont envoyé un message clair aux Portugais et aux ambitieux du Vieux Continent. Oui, il faudra compter sur eux l'été prochain.

Dans les grands matches, cette équipe de France arrive à retrouver ce qui la rend spéciale. Cette force collective si précieuse. A Lisbonne, une charnière centrale a ainsi pris rendez-vous avec un Presnel Kimpembe qui s'impose aux côtés de Raphael Varane. Adrien Rabiot a lui démontré qu'il pouvait être parfait dans ce rôle de milieu gauche. Et les cadres n'ont pas déçu. Mais si les individualités ont su hausser le ton, même celles qui ont connu des dernières semaines compliquées avec leur club, c'est bien le contenu qui a de quoi séduire face à un cador du niveau du Portugal.

Réalisée sans Kylian Mbappé - blessé -, cette performance aboutie efface certains doutes. Et permet aux Tricolores de prendre un ascendant sur les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avant les retrouvailles du 23 juin prochain, au premier tour de l'Euro. La situation n'aura certes rien à voir. Les équipes ne seront pas les mêmes. Mais si les Bleus dégagent cette force collective aperçue au l'Estadio da Luz ce samedi, la partie ne sera pas facile pour les Portugais, qui savent à quoi s'en tenir.

Kanté (France) face au Portugal Crédit: Getty Images

