Les matches se suivent et se ressemblent pour l’Italie. Dominatrice sur la pelouse de Sarajevo, la sélection de Roberto Mancini a enchaîné une nouvelle victoire face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) grâce à des buts de Belotti et Berardi pour s’offrir la première place du groupe 1 de la Ligue des Nations. Avec ce 22e match consécutif sans défaite, la Nazionale a une fois de plus fait forte impression et rejoint logiquement l’Espagne, la France et la Belgique pour disputer le Final Four de la compétition.