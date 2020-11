Quoiqu'il se passe à l'Euro, la France aura un programme très chargé en octobre prochain. Premiers de leur groupe, les champions du monde disputeront le Final Four de la Ligue des Nations du 6 au 10 octobre prochain. Le tournoi se composera de deux demi-finales et d'une finale. Rappelons que la présence à ce Final Four garantit une place aux barrages de la Coupe du monde 2022 en cas d'accident de parcours lors des qualifications.