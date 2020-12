Ce sera forcément une belle affiche. Reste à savoir laquelle. La France attend de voir ce que le sort va lui réserver pour les demi-finales de la Ligue des nations en sachant qu'elle fera face à une opposition relevée. La Belgique, l'Espagne et l'Italie complètent un plateau royal pour la deuxième édition d'un tournoi dont le premier lauréat restera le Portugal, vainqueur en 2019. Les hommes de Didier Deschamps seront fixés à l'issue d'un tirage organisé à Nyon ce jeudi (17h30).

Non, 2020 n'aura pas servi à rien

Le tirage au sort sera précédé par la désignation du pays hôte. Il devrait logiquement s'agir de l'Italie, la seule nation qualifiée ayant fait acte de candidature pour organiser la compétition à Milan et à Turin. Comme l'indique l'UEFA sur son site, ce tirage désignera deux paires, A et B, correspondant aux deux demi-finales. Les deux premières équipes tirées s'affronteront le 6 octobre, la première des deux étant considérées comme l'équipe qui reçoit. De la même manière, les deux dernières équipes tirées s'affronteront dans l'autre demi-finale le lendemain, le 7 octobre.

Si le pays hôte est désigné comme l'équipe qui se déplace, l'ordre de la demi-finale concernée sera inversé pour qu'il soit considéré comme l'équipe évoluant à domicile. S'il est tiré en troisième ou quatrième position, c’est-à-dire pour disputer la deuxième demi-finale, l'ordre des demi-finales sera alors inversé afin qu'il dispute le match d'ouverture du tournoi, le 6 octobre. Le match pour la troisième place et la finale sont prévues le même jour, le dimanche 10 octobre. L'UEFA annoncera les lieux et les horaires des rencontres à l'issue du tirage au sort.

La France n'a plus affronté la Belgique depuis la fameuse demi-finale de la Coupe du monde 2018, qui avait vu les Bleus s'imposer sur un coup de tête victorieux de Samuel Umtiti (1-0). Les Diables Rouges sont sortis vainqueurs du groupe 2 de la Ligue A avec cinq succès pour une défaite, concédée en Angleterre (2-1). La formation de Roberto Martinez a fait parler un potentiel offensif incarné par Kevin de Bruyne, Eden Hazard ou encore Romelu Lukaku en inscrivant 16 buts en 6 matches, soit la meilleure attaque de la Ligue A.

Elle a bien changé depuis sa dernière confrontation avec la France à Nice, le 1er juin 2018, remportée par les hommes de Didier Deschamps (3-1) avant leur sacre en Russie. Depuis, l'Italie s'est bien remise du traumatisme de son absence au dernier Mondial en se qualifiant pour l'Euro 2021 et pour la phase finale de cette Ligue des nations. Invaincue dans le groupe 1 de la Ligue A (3 victoires, 3 nuls), la formation de Roberto Mancini a affiché une solidité défensive remarquable avec seulement 2 buts concédés en 6 matches.

Marco Verratti et Moise Kean, les deux Italiens du PSG

On attendait plutôt l'Allemagne dans le groupe 4 de la Ligue A, mais l'Espagne a arraché son billet pour la phase finale de la Ligue des Nations en infligeant une correction historique à la Mannschaft (6-0). Un match de référence sur lequel Luis Enrique et ses hommes vont pouvoir s'appuyer dans cette phase de rajeunissement et de reconstruction. La Roja a ainsi un visage bien différent de celui affiché lors du son dernier rendez-vous avec l'équipe de France, qui s'était soldé sur une victoire des Espagnols face aux Bleus au Stade de France en mars 2017 (0-2).