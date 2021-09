Il a fêté ses 17 ans il y a moins de deux mois et il est déjà dans le grand bain. Gavi est l'invité surprise de la liste de 23 joueurs divulguée jeudi par Luis Enrique pour défendre les couleurs de l'Espagne lors du Final Four de la Ligue des nations la semaine prochaine. Le jeune milieu du FC Barcelone n'a eu besoin que de six petites apparitions avec l'équipe première du club catalan pour convaincre le sélectionneur espagnol de l'intégrer à son groupe pour la phase finale de la compétition où il n'y a pas le moindre joueur du Real Madrid. La Roja affrontera l'Italie mercredi prochain en demi-finale.

Une autre pépite a séduit Luis Enrique. Yéremi Pino, l'ailier de 18 ans de Villarreal, a lui aussi été convoqué après un début de saison particulièrement prometteur avec le sous-marin jaune. Il intègre un secteur offensif où figure également Marcos Llorente. Le joueur de l'Atlético de Madrid est désormais un habitué de la sélection espagnole, mais Luis Enrique l'avait essentiellement appelé parmi les défenseurs jusqu'ici.

Ligue des Nations Camavinga, Giroud, Payet : boudés par Deschamps, sont-ils condamnés ? IL Y A 13 HEURES

L'ancien coach du Barça a par ailleurs été contraint de renouveler un peu sa défense, notamment sur le côté gauche avec les absences sur blessure de Jordi Alba et José Gaya. Marcos Alonso et Sergio Reguilon ont été retenus dans cette optique, tout comme Pedro Porro, le défenseur du Sporting Portugal. Son coéquipier Pablo Sarabia, prêté par le PSG au club lisboète, fait lui aussi partie de la liste. Contrairement à Ander Herrera, pourtant auteur d'un début de saison remarquable sous les couleurs du club de la capitale.

La liste de l'Espagne pour le Final Four

Gardiens de but

Unai Simon, Sanchez, De Gea

Défenseurs

Azpilicueta, Porro, E. Garcia, Laporte, I. Martinez, P. Torres, Reguilon, M. Alonso

Milieux de terrain

Busquets, Rodri, Pedri, Merino, Koke, Gavi

Attaquants

F. Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, M. Llorente, Pino

Ligue des Nations Deschamps dévoilera sa liste le 30 septembre pour le Final 4 10/09/2021 À 09:47