Ligue des Nations

Il faut dire que c’est une Italie au tout autre visage que face aux Bosniens trois jours plus tôt (1-1) qui s’est présentée sur la pelouse de la Cruyff Arena d’Amsterdam ce lundi soir. Les hommes de Roberto Mancini ont dominé les débats dès le coup d’envoi, prenant un malin plaisir à faire tourner en bourrique une défense néerlandaise qui a eu toutes les peines du monde à repousser leur fougue.

Et qui d’autre que le meilleur buteur de Serie A pour lancer les hostilités ? Trouvé sur l’aile gauche par Locatelli, Ciro Immobile a parfaitement fixé Veltman avant d’enrouler son ballon juste à côté du poteau de Cillessen (17e) avant que Zaniolo ne tente un ciseau acrobatique qui a frôlé la transversale du gardien néerlandais (19e). Sûrs de leur force malgré une petite frayeur mise par Promes (32e), les Italiens ont continué de pousser. Mais Insigne (35e) et Immobile (37e) n'ont pas réussi à ouvrir le score.

Face à son manque de précision devant Cillessen, Ciro Immobile et ses 37 buts lors du dernier championnat italien ont alors décidé de se muer en passeur. Après une superbe action collective provenant de l’aile gauche, ce dernier a centré le ballon en plein sur la tête de Nicolo Barella, qui arrivait lancé pour catapulter le ballon au fond du but néerlandais. Et ce au meilleur des moments : lorsque l’arbitre était sur le point de siffler la mi-temps (45e+1).