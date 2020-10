L'Angleterre, à dix pendant une heure, s'est inclinée face au Danemark (0-1), mercredi à Wembley, pour la 4e journée de la poule 2 de la Ligue des Nations. Avec cette défaite, les Three Lions ne pointent qu'en troisième position de leur groupe avec 7 points, devancés à la différence de buts par leurs adversaires du soir et de deux points par la Belgique, qui est allée battre à Reykjavik des Islandais (1-2), qui n'ont eux toujours pas marqué le moindre point.

Dès la 5e minute, il s'est rendu coupable d'un tacle par derrière aussi inutile que violent sur Yussuf Poulsen, loin des buts et excentré, qui lui avait valu un jaune déjà foncé. Et à la demi-heure de jeu, après avoir raté un contrôle facile, il a tenté de se rattraper en se jetant pour pousser le ballon mais accrochant au passage la cheville de Kasper Dolberg pour un deuxième jaune tout aussi orangé que le premier. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour les Anglais avec un penalty très peu évident accordé quelques minutes plus tard et transformé par Christian Eriksen (1-0, 35e).