L'Espagne rencontrera en match amical le Portugal le 7 octobre, puis la Suisse et l'Ukraine, les 10 et 13 octobre respectivement, en Ligue des nations. Dans cette compétition, dans laquelle elle figure au sein de la Ligue A, la Roja est seule en tête du Groupe 4. Campana (27 ans), qui évolue au milieu de terrain, intègre pour la première fois les "A" après être passé par toutes les sélections de jeunes.

Quant à Dani Ceballos, il ne figurait pas dans la précédente liste et Canales avait fait sa dernière apparition sous le maillot de la Roja il y a plus d'un an, lors d'un match contre Malte comptant pour les qualifications à l'Euro en mars 2019. Enfin, Luis Enrique a confirmé la présence du jeune prodige Ansu Fati, bientôt 18 ans, qui fait des merveilles au Barça, et convoqué à nouveau le robuste ailier Adama Traoré (Wolverhampton), qui n'a pas encore débuté en sélection espagnole et est également susceptible de jouer avec le Mali.