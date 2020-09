Le cas Steve Mandanda, positif au Covid-19, fait beaucoup réagir. Alors l'entourage du gardien de l'OM a décidé de sortir du silence. " C'est un problème de règlement ", explique à l'AFP une source proche de l'international français, et depuis "tout le monde se renvoie la balle " entre son club et la Fédération française de football (FFF). Mandanda a été positif à deux tests virologiques en Bleu, mais il est probable qu'il reste des résidus du coronavirus chez un patient déjà infecté.

"Il Fenomeno" a contracté le Covid le 16 août tout en restant asymptomatique, subi la quatorzaine, et a pu reprendre la compétition à Brest, dimanche 30 août, où l'OM s'est imposé 3-2 pour sa reprise en Ligue 1. Il avait été contrôlé plusieurs fois avant ce match, selon le protocole de la Ligue de football professionnel (LFP), et les tests étaient tous négatifs. Le PCR permet de détecter la présence du virus.

Selon l'OM et l'entourage du joueur, la FFF aurait dû rédiger un dossier pour prévenir l'UEFA que Mandanda avait déjà été touché, et que pour lui, un test sérologique s'imposait, pour trouver les anticorps spécifiques au Covid-19, montrant que la personne concernée n'a plus besoin d'être à l'isolement. "Steve n'est pas contagieux, et en plus il a toujours été asymptomatique, ajoute un de ses proches. S'il était positif, il l'aurait refilé à quelqu'un en équipe de France..."