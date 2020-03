Suivez le tirage au sort de la Ligue des Nations EN DIRECT

Le tirage au sort

Ligue A

Groupe 1 : Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine, Pologne

Groupe 2 : Angleterre, Belgique, Danemark, Islande

Groupe 3 : Portugal, France, Suède, Croatie

Groupe 4 : Suisse, Espagne, Ukraine, Allemagne

Ligue B

Groupe 1 : Autriche, Norvège, Irlande du Nord, Roumanie

Groupe 2 : République tchèque, Ecosse, Slovaquie, Israël

Groupe 3 : Russie, Serbie, Turquie, Hongrie

Groupe 4 : Pays de Galles, Finlande, Eire, Bulgarie

Ligue C

Groupe 1 : Azerbaïdjan, Luxembourg, Chypre, Monténégro

Groupe 2 : Arménie, Estonie, Macédoine, Géorgie

Groupe 3 : Moldavie, Slovénie, Kosovo, Grèce

Groupe 4 : Kazakhstan, Lituanie, Biélorussie, Albanie

Ligue D

Groupe 1 : Malte, Andorre, Lettonie, Iles Féroé

Groupe 2 : Saint-Marin, Liechtenstein, Gibraltar

Plus d'infos à suivre...

Le format

Les vainqueurs de groupe de première division (Ligue A) se disputeront le trophée honorifique lors d'une phase finale (demi-finale, match pour la 3e place et finale) prévue en juin 2021. Le dernier de chaque groupe de Ligue A et B est relégué dans la division inférieure pour la prochaine édition (2022-23); le premier de chaque groupe de Ligue B, C et D est promu dans l'échelon supérieur. Les quatre derniers de groupe de la Ligue C disputeront, en principe, un barrage aller-retour en mars 2022, les deux perdants de ces barrages étant relégués en Ligue D.

Outre le titre honorifique de vainqueur de la Ligue des Nations décerné lors de la phase finale de juin 2021 entre les meilleures équipes de Ligue A, une bonne performance dans la compétition peut offrir une chance de jouer le Mondial 2022 au Qatar.

Ainsi, les deux meilleures sélections de la Ligue des nations qui ne se seront pas qualifiées pour le Mondial via les traditionnels éliminatoires seront repêchées et reversées dans les barrages de la Zone Europe pour la Coupe du monde, prévus en mars 2022. Ils y rejoindront les dix deuxièmes de groupe des éliminatoires, soit douze équipes qui se disputeront uniquement trois tickets pour la Coupe du monde, via deux matches à élimination directe.

Le calendrier

Journée 1 : 3-5 septembre 2020

Journée 2 : 6-8 septembre 2020

Journée 3 : 8-10 octobre 2020

Journée 4 : 11-13 octobre 2020

Journée 5 : 12-14 novembre 2020

Journée 6 : 15-17 novembre 2020

Phase finale : 2, 3 et 6 juin 2021.

Barrages de relégation de la Ligue C (sous réserve que les quatre équipes barragistes ne soient pas engagées dans les barrages des éliminatoires du Mondial-2022 dans la même période): 24, 25, 28, 29 mars 2022.