Quatre, cinq voire six titulaires : c'est une hécatombe à laquelle doit faire face Didier Deschamps pour la dernière liste avant la Coupe du monde. Pas au plus mauvais moment mais presque puisque personne ne sait si les absents de septembre pourront tenir leur place en novembre. La nature même de ce Mondial coincé au beau milieu d'une saison laissait craindre le pire, le nombre d'absents sur blessure ne pouvait qu'être supérieur à une Coupe du monde estival qui laisse, le plus souvent, entre quatre et cinq semaines aux sélections pour remettre sur patte leurs joueurs.

Didier Deschamps et ses homologues n'auront pas ce luxe cet hiver. Or, en attendant de potentiels éclopés le week-end prochain, le boss des Bleus doit déjà revoir ses plans en profondeur. Quatre titulaires sont d'ores et déjà sur le flanc pour les deux matches de Ligue des Nations face à l'Autriche et au Danemark : Presnel Kimpembe, Kinglsey Coman, N'Golo Kanté et Paul Pogba. Karim Benzema, principale arme offensive, est lui incertain. Lucas Hernandez, touché aux adducteurs, a dû quitter le terrain mardi soir. "Il a senti quelque chose se déchirer, il avait du mal à se déplacer dans le vestiaire", constatait son coach, Julian Nagelsmann. Autant dire que c'est la moitié des joueurs de champ du onze type qui seront sans doute indisponibles. Rajoutez-y Benjamin Pavard, blessé lui aussi en Ligue des champions à la cuisse, et vous comprendrez l'étendu du problème. Parmi ces hommes-là, l'inquiétude n'est pas tout à fait la même parce que leur importance et leur durée d'indisponibilité varient.

Et au milieu, le désert

Le plus gros sujet de préoccupation concerne la paire Pogba – Kanté, le duo qui rend l'équipe de France invincible chaque fois qu'il joue ensemble. Problème, voilà bien longtemps qu'ils désertent, l'un ou l'autre, les rassemblements au gré de leur santé chancelante. Touché au genou, Pogba s'est fait opérer et il est acté que si Deschamps l'emmène au Qatar, une possibilité qui reste aujourd'hui infime, Pogba ne sera pas au maximum de son potentiel. Kanté, lui, doit signer son retour à Chelsea après la trêve mais avec 116 jours de compétition ratés depuis janvier 2020, l'indispensable NG a perdu sa fiabilité.

Deschamps doit forcément penser à un plan B. Or derrière Aurélien Tchouaméni, aussi brillant en Bleu qu'au Real Madrid désormais, les autres candidats manquent de vécu international (Guendouzi, Veretout, Kamara, Rongier, Fofana) ou sont très loin de leur meilleur niveau (Rabiot, Tolisso). Ce mois de septembre en dira plus sur les intentions du sélectionneur et donnera un contour plus précis à l'équipe qui défendra la couronne mondiale dans deux mois.

La défense à cinq remise en cause ?

En défense, c'est à peine mieux. Le forfait pour six semaines, au moins, de Presnel Kimpembe jette un voile sur sa participation à la Coupe du monde en même temps qu'il pose des questions l'identité du défenseur gauche en ce mois de septembre. Car le forfait du Parisien s'ajoute à l'inquiétante blessure de Lucas Hernandez. Le duo a toujours occupé le rôle depuis l'Euro et la concurrence est larguée. Si au poste de central droit, les candidats sont nombreux (Varane, Koundé, Saliba, Konaté forfait lui aussi, Fofana, Upamecano), seul Clément Lenglet, doublure à Tottenham et qui n'a débuté que deux rencontres cette année, apparaît comme une solution, sauf à appeler des individualités complètement inexpérimentées (Badiashile, Lukeba).

Point faible du onze, le poste de piston droit est orphelin de son titulaire, Kinglsey Coman, victime d'une déchirure à la cuisse. Jonathan Clauss a-t-il l'étoffe d'un titulaire ? Ou Deschamps doit-il repasser à quatre défenseurs et confier son couloir à Pavard ? Ce qui est certain, c'est que l'hécatombe qui touche son groupe prive Deschamps d'une quelconque marge de manœuvre. Ses choix, en ce mois de septembre, seront davantage contraints que choisis. Même si son attaque, à l'exception notable tout de même de l'état de santé incertain de Benzema, semble un peu plus épargnée. Pour le reste, Deschamps va devoir bricoler.

