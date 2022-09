C'est une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps. Une de plus... Touché lors de la victoire du Bayern face au Barça (2-0) mardi soir, Lucas Hernandez sera absent "plusieurs semaines" en raison d'une déchirure musculaire au niveau des adducteurs, a annoncé le club bavarois mercredi. Selon le quotidien allemand Bild, on parle plus exactement de six semaines.

reprendront l'entraînement dans les prochaines semaines". Lucas Hernandez ne sera donc pas dans la liste de "DD", qui doit annoncer jeudi ses convoqués pour les rencontres de Ligue des nations fin septembre contre l'Autriche et le Danemark. Le sélectionneur des Bleus doit déjà se passer de Presnel Kimpembe dans le secteur défensif, après la blessure du Parisien samedi dernier en championnat. Concernant Benjamin Pavard et Dayot Upamecano, le club bavarois précise qu'ils "".

Au milieu de terrain, Deschamps devra notamment se passer de la paire Pogba – Kanté. Enfin, Kingsley Coman est lui aussi forfait.

