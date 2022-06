On n’a qu’une chance de faire une première bonne impression. Comme Aurélien Tchouaméni il y a quelques mois à Clairefontaine, Ibrahima Konaté n’a pas laissé filer la sienne, mardi à Split. Au lendemain du nul concédé en Croatie (1-1), match auquel il n'a pas pris part, le défenseur de Liverpool est passé devant la presse pour faire connaissance avec son nouvel environnement.

Appelé samedi en lieu et place de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté a séduit son auditoire, et ce n'est rien de le dire. Le défenseur central de Liverpool n’a pas semblé intimidé une seule seconde. Ni en arrivant, ni avant. Surtout pas avant, d'ailleurs. "Ça ne m’a pas empêché de dormir. C’est toujours un plaisir de vous parler. Surtout quand c’est dans de bonnes conditions", a-t-il plaisanté, heureux d’être là. Pourtant, il ne s’y attendait pas. Vraiment pas.

Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions au Stade de France, Konaté avait décidé de mettre les voiles, au propre comme au figuré. Et de couper. Et puis... "J’étais sur un bateau avec mes amis en Grèce, on était en train de s’amuser. Là, je cherche mon téléphone et je vois deux appels manqués. J’ai rappelé car je ne connaissais pas le numéro…" Bonne idée. Konaté a vite compris. Il en rêvait. Mais pas tout de suite. "L’équipe de France, je disais que c’était un objectif à court terme, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide !", en rigole-t-il.

Tout est allé très vite pour lui. Arrivé à Liverpool l'été dernier et désormais solidement installé en défense centrale, le Parisien de 23 ans a vécu un véritable tourbillon émotionnel en 2022. "Ce n’est pas facile... Après la saison, je disais au coach (ndlr : Jürgen Klopp) que c’était impressionnant émotionnellement en tant que jeune. Là, je suis en vacances, je décide de tout couper et on m’appelle pour l’équipe de France A ! C’est un peu trop pour ma tête (rires)".

Les conseils de tonton Virgil

Auteur d’une fin de saison en boulet de canon avec Liverpool, Ibrahima Konaté a mis le pied sur le champignon et, s’il se retrouve là, ce n’est pour faire de la figuration. Être appelé chez les Bleus, c’est bien. S’y installer, c’est mieux. Et pour ce faire, un peu de temps de jeu ne serait pas superflu, même à ce moment-là de la saison. "J’ai eu la chance de jouer la finale de la C1 mais c'est un peu difficile pour moi. Après, j’ai encore un peu de rythme. Suis-je prêt ? Je n’ai pas le choix, je suis un soldat."

Un soldat qui est à l’écoute de la hiérarchie. Et s’en inspire. Grand fan de Sergio Ramos et de… Virgil Van Dijk, le défenseur de Liverpool est une éponge. Il apprend vite et retient les leçons : "J’ai appris tellement de choses depuis que je suis à Liverpool… J’aime bien regarder les stats par exemple. Et j’ai souvent remarqué que Van Dijk courait moins que moi pendant les matches. Je me disais 'qu’est ce qu’il fait lui ?' En fait, c’est le placement et l’intelligence de jeu, je dois m’en inspirer pour garder de l’énergie."

"Quand on voit les matches de Ben Yedder, on peut avoir une pensée pour Giroud"

Les conseils de tonton Virgil, volume 2 ? Le Néerlandais et sa discipline l'ont poussé à regarder des matches à la télé, ce que Konaté ne faisait pour ainsi dire jamais à Leipzig. Au grand dam de Nordi Mukiele. "Quand j’échangeais avec Van Dijk, il me disait 'tel attaquant joue comme ça ou comme ça'. Je ne sais pas tout ça, moi !" Donc, Ibrahima s'est discipliné et allume plus souvent sa télé durant la saison.

Thiago Alcantara, autre aîné, l’a conseillé sur un autre secteur du jeu : les coups de pied arrêtés offensifs. "Il m’a dit 'quand tu montes, il faut que tu y croies'. J’ai eu la chance d’en mettre un et ça a suivi. Je ne croyais pas en moi". Konaté a marqué à trois reprises au printemps. Là aussi, il a bien fait d'écouter. Avec le sourire, toujours. De circonstance ? "Je suis toujours comme ça, j’essaie d’apporter de la joie de vivre, il n’y a pas de raison d’être triste. Je suis en bonne santé, j’ai toutes les raisons d’être heureux. Pourquoi est-ce que je tirerais la tête ?"

