Raphaël Varane touché à la cuisse gauche et forcé de quitter le rassemblement des Bleus après le premier match contre le Danemark. Kylian Mbappé blessé au genou et sorti à la pause lors de cette même rencontre, après laquelle Jules Koundé s'est plaint de douleurs musculaires. N'Golo Kanté gêné à un genou et contraint d'écourter lui aussi son séjour tricolore . Lucas Hernandez rentré accueillir la naissance d'un enfant mais lui aussi sur un fil musculairement.

Ad

La liste des pépins subis par les Bleus depuis le début de ce rassemblement de juin, particulièrement dense en matches de Ligue des Nations – quatre en onze jours – est longue. Mais pas surprenante. Les joueurs de l'équipe de France, qui évoluent pour la quasi-totalité dans des tops clubs européens, terminent cette saison sur les rotules. Une accumulation de matches assez inégale au sein-même du groupe France. Mais qui dessine certaines tendances.

Ligue des Nations Un dynamiteur prometteur : Nkunku, l’alternative idéale à Griezmann ? IL Y A 8 HEURES

Saliba tout en haut, le paradoxe Ben Yedder

Commençons par le début : qui a le plus joué parmi tous les joueurs français, club et sélection confondus ? Sans surprise, huit des dix éléments comptant le plus d'apparitions cette saison font partie de la liste de Didier Deschamps pour ce rassemblement. Et c'est William Saliba qui met tout le monde d'accord pour cet exercice 2021-2022, tant en nombre de matches disputés – 62 dont… 52 avec l'OM – qu'en minutes passées sur le rectangle vert (5440).

Si l'on prend d'abord en compte les minutes jouées, Aurélien Tchouaméni (61 matches, 4875') et Hugo Lloris (53 matches, 4800') complètent le podium, suivis de près par un autre Marseillais, Matteo Guendouzi (4735 minutes), apparu à 60 reprises. Karim Benzema (55 matches, 4576'), Kylian Mbappé (54 matches, 4522'), Christopher Nkunku (55 matches, 4314') et Jules Koundé (52 matches, 4324') sont également dans ce top 10.

Aurelien Tchouameni Crédit: Getty Images

Seulement 31e au classement des minutes (3668), Wissam Ben Yedder, très souvent remplacé avec l'AS Monaco, est 4e au classement du nombre d'apparitions (57). Alphonse Areola, qui n'a cumulé que 18 matches, est lui tout en bas dans toutes les catégories parmi les joueurs de ce rassemblement.

A y regarder de plus près, seuls trois titulaires absolument indiscutables de Didier Deschamps – il est encore tôt pour considérer Tchouaméni ainsi – figurent dans le top 10 : Lloris, Benzema et Mbappé. Beaucoup d'autres cadres n'ont pas eu la chance de jouer autant, pour diverses raisons. Sans même parler de Paul Pogba, qui est absent, Lucas Hernandez (37 matches, 2960 minutes), N'Golo Kanté (45 matches, 2940 minutes) et Raphaël Varane (36 matches, 2873 minutes) ont payé leurs pépins physiques.

"Quand on voit les matches de Ben Yedder, on peut avoir une pensée pour Giroud"

Griezmann domine tout le monde en sélection, Kanté se fait rare

Moins en confiance, Antoine Griezmann a joué beaucoup de rencontres – 51 au total – mais "seulement" 3424 minutes, la faute aux changements prématurés effectués par Diego Simeone, qui fait souvent du Français l'une de ses premières victimes. Si le gaucher n'est plus aussi indiscutable qu'à la belle époque en club, rien n'a changé en sélection : "Grizou" est le joueur qui compte le plus de matches avec les Bleus (12), là où voir Kanté en sélection devient un événement (3 apparitions depuis septembre).

Nkunku, Kimpembe, Diaby… qui a marqué le plus de points ?

A l'arrivée, les joueurs moins utilisés durant la saison sont les plus en difficulté de ce rassemblement, à de rares exceptions comme Kingsley Coman. Car si l'on jette de nouveau un œil aux hauteurs du classement, le trio Benzema-Nkunku-Mbappé carbure - quand il joue, pour ce dernier -, Saliba continue d'enchaîner, Tchouaméni de s'affirmer, Guendouzi de prendre de l'expérience internationale.

Pas une raison, toutefois, pour tirer indéfiniment sur la corde. Didier Deschamps l'a compris, en faisant tourner autant qu'il l'a pu. Et Kylian Mbappé l'a prouvé, jusqu'à accepter de jouer sur une jambe et demie. Espérons que le dernier effort, lundi, ne soit pas celui de trop.

Ligue des Nations Relever la tête, ce n'est pas un petit défi pour ces Bleus IL Y A 8 HEURES