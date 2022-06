Pays de Galles - Belgique : 1-1

Surclassés par les Pays-Bas (4-1), flamboyants contre la Pologne (6-1), la Belgique a cette fois affiché un double visage lors d’une seule et même rencontre ce samedi soir contre le Pays de Galles et concédé le nul à Cardiff (1-1). Face à leur bête noire, qu’ils n’avaient pas battue lors de leurs cinq derniers duels, les Diables Rouges se sont régulièrement montrés trop inconstants, imprécis et en manque de créativité.

Ad

Ligue des Nations Pourquoi le Barça ne retiendra pas De Jong… et pourrait le regretter 07/06/2022 À 22:30

Ce qui ne les a pas empêchés d’ouvrir le score dès lors qu’ils ont réussi à enchaîner les phases de possession par l’intermédiaire de Youri Tielemans d’une frappe imparable du droit (51e). Un sursaut au retour des vestiaires, après un premier acte moribond, qui n’a duré que trop peu de temps pour se mettre à l’abri dans cette partie où les frères Hazard étaient sur le banc et la défense centrale remaniée avec Dedryck Boyata et Arthur Theale titularisés.

En face les Gallois ont misé sur la vitesse de leurs attaquants pour mettre en difficulté l’arrière-garde belge. Par Daniel James, souvent, puis par les différents remplaçants. Privés à juste titre d’un but d’Ampadu par la VAR (13e), les hommes de Rob Page n’ont pas baissé les bras après l’ouverture du score et ont profité d’une roulette aussi sublime qu’improbable d’Aaron Ramsey, entré en jeu, pour égaliser en fin de partie par l’intermédiaire du jeune ailier (21 ans) de Nottingham Forrest Brendan Johnson (87e).

Après trois journées, les hommes de Roberto Martinez manquent une belle occasion de se rapprocher des Pays-Bas et restent deuxièmes à trois points des Bataves.

Kevin De Bruyne (Pays de Galles - Belgique) Crédit: Getty Images

Pays-Bas - Pologne : 2-2

La soirée était passionnante à Rotterdam, mais elle n’a pas souri aux Oranje. Au terme d’une rencontre riche en rebondissements, les Pays-Bas de Memphis Depay et la Pologne ont partagé les points en terre néerlandaise (2-2).

Alors qu’on s’attendait à voir les Néerlandais régner en maître à Rotterdam, la douche froide s'est d'abord abattue sur le stade De Kuip. Sur le premier tir polonais du match, Matty Cash, le défenseur d’Aston Villa, a ouvert le score d’une frappe habilement croisée du droit, imparable pour le gardien Mark Flekken (0-1, 18e). Sur le second tir du match des visiteurs, au retour des vestiaires, Piotr Zielinski a creusé l’écart après un contre éclair mené par le Lensois Przemysław Frankowski (0-2, 49e).

Si Davy Klaassen (1-2, 51e) et Denzel Dumfries (2-2, 54e) ont ravivé le navire néerlandais en quelques minutes, les Néerlandais ont peiné à trouver la solution. Même les 66% de possession de balle des joueurs de Louis Van Gaal n’ont pas mené à plus d’efficacité pour les Pays-Bas. Devant un double verrou polonais diablement efficace et soutenu par des supporters polonais qui se sont fait entendre toute la partie, il a fallu une frappe à bout portant de Memphis Depay repoussée par le gardien Łukasz Skorupski et surtout déviée de la main par Cash (88e) pour offrir une opportunité de victoire aux Néerlandais. Sans réussite pour l’attaquant du FC Barcelone et ancien de l’Olympique Lyonnais, qui a vu son penalty s’écraser sur le poteau droit polonais (90e+1). Les Pays-Bas restent en tête du groupe 4 de la Ligue A avec 3 points d’avance sur la Belgique avant d’affronter le Pays de Galles, mardi soir.

Qualif. Coupe du monde L'Ukraine n'ira pas au Mondial : "Si on a réussi à donner des émotions, mission accomplie" 05/06/2022 À 21:21