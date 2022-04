Il faudra probablement plusieurs heures aux Marseillais pour réfléchir, à froid, sur leur performance du soir à Rotterdam (3-2). Et savoir où placer le curseur, entre la déception d'avoir perdu cette demi-finale aller de Ligue Europa Conférence sur des erreurs individuelles, et la satisfaction d'en être sorti vivant malgré une atmosphère étouffante et une intensité folle. Mais à chaud, l'OM a sérieusement penché vers la frustration.

Jamais cette saison le club phocéen n'avait semblé aussi fragile défensivement. "On est passé totalement à côté, notamment en première période, a souligné Mattéo Guendouzi sur M6 après la rencontre. On a fait beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques. Ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas l'OM, ce n'est pas ce qu'on fait depuis le début de saison." "On avait la tête à l'envers, on n'a rien fait de ce que l'on avait préparé cette semaine", a-t-il ajouté au micro de Canal+.

Aucun défenseur au niveau

William Saliba, si costaud depuis le début de cet exercice, n'a pas senti les coups et s'est même rendu coupable d'une touche de balle qui a bien aidé Dessers sur l'ouverture du score. Valentin Rongier, précieux lors du second acte, a malencontreusement trompé Steve Mandanda en déviant le ballon sur le but du break. Duje-Caleta Car, pour qui la Coupe d'Europe est une vitrine en vue d'un transfert cet été, a multiplié les passes mal appuyées, dont une qui a permis aux Néerlandais de reprendre l'avantage. Et Luan Peres, capable du bon et du moins bon ces derniers mois, a pris ce match par le mauvais bout.

Était-ce un simple jour sans pour la ligne défensive phocéenne ? Ou est-ce le pressing extrêmement bien exécuté des Rotterdamois qui a causé ce gros coup de mou ? "On savait qu'ils jouaient comme ça, parce qu'on a analysé leur jeu, a assuré Bamba Dieng, lui aussi maladroit en début de match, sur M6. On n'a pas été surpris. On a juste fait des erreurs." Face au Galatasaray et à Lens en début de saison, les hommes de Jorge Sampaoli avaient, déjà, eu beaucoup de mal à trouver leur habituelle sérénité.

On leur a donné le match

Ce jeudi, dans "la baignoire" du Feyenoord, ils ont sérieusement flanché sans jamais vraiment rompre. "On va dire qu'on reste en vie, a ajouté Guendouzi. Il n'y a qu'un but d'écart. Ce que l'on a fait n'est pas digne d'une demi-finale. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses […] mais on a vu qu'à partir de la 60e minute, ils étaient fatigués et restaient en bloc bas. C'est là où l'on s'est procuré beaucoup d'occasions. On s'est rendu le match difficile tout seul. On leur a donné le match. Ce ne sont pas eux qui ont été au-dessus de nous."

L'OM sait maintenant ce qui lui reste à faire au match retour : retrouver de la solidité défensive. Et profiter de son public pour rendre la monnaie de sa pièce au Feyenoord. "A domicile, ce sera un autre match", a prévenu le milieu de terrain. Il y a quatre ans, les Olympiens étaient sortis de la demi-finale aller avec un but de retard sur Leipzig. Au retour, avec l'aide du Vélodrome, ils avaient tout renversé.

