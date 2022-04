Le Feyenoord Rotterdam et le Slavia Prague se sont neutralisés (3-3) jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence au terme d'un match à rebondissements qui présage d'un retour ouvert.

Dominatrice en début de rencontre, l'équipe néerlandaise a trouvé l'ouverture dès la 10e minute, sur une contre-attaque menée à son terme par l'ailier colombien Luis Sinisterra. Orkun Kokcu (19e) et Sinisterra de nouveau (30e) ont eu la balle du 2-0 au bout du pied, mais la barre transversale puis un arrêt-réflexe d'Ondrej Kolar en ont décidé autrement. Dans une fin de première période plus équilibrée, l'attaquant et capitaine du Slavia Peter Olayinka, servi à la limite du hors-jeu dans la surface, s'y est repris à deux fois pour inscrire le but égalisateur (41e), validé malgré les protestations des joueurs et du banc de Feyenoord.

A la 67e, Yira Sor, milieu de terrain nigérian du Slavia, a mis les siens devant pour quelques minutes : monté aux avant-postes, le défenseur argentin et capitaine du Feyenoord Marcos Senesi a égalisé à la 74e, coupant de la poitrine un centre venu de la gauche. A la 86e, Kokcu a redonné l'avantage au Feyenoord sur un coup franc désaxé à l'extérieur de la surface, mal négocié par le gardien du Slavia.

Mais au bout du temps additionnel, Ibrahim Traoré a profité d'un cafouillage dans la surface néerlandaise pour marquer d'une talonnade (90+5, 3-3). Le match retour sera joué le 14 avril à Prague. Le vainqueur de cette double-confrontation affrontera en demi-finale l'Olympique de Marseille ou le PAOK Salonique.

