Pas de mauvaise surprise pour les cadors. En barrages retour de Ligue Europa Conférence, les ténors ont tenu leur rang, l'AS Rome et Tottenham s'imposant 3-0, respectivement contre Trabzonspor et Paços Ferreira. Chez les Romains, Cristante, Zaniolo et El Shaarawy ont été les buteurs de la rencontre.

Du côté des Spurs, la star anglaise Harry Kane, qui a finalement décidé de rester une saison supplémentaire à Tottenham, a signé un doublé. L'ancien Parisien Lo Celso a terminé le travail.

Le Vitesse Arnheim s'est qualifié aux dépens d'Anderlecht grâce à une victoire 2-1, tandis que le petit club des Lincoln Red Imps est devenu le premier représentant de Gibraltar à accéder à la phase finale d'une compétition européenne, grâce à une victoire après prolongation sur les Lettons du Riga FC (3-1).

