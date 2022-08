Le Gym force le barrage et sera européen. Après une rencontre remplie de suspense, l'OGC Nice, à dix contre onze et au bout de la prolongation, s'est imposé contre le Maccabi Tel Aviv (2-0) grâce à des buts d'Alexis Claude-Maurice et Alexis Beka Beka. Après avoir perdu d'un but à l'aller, les Aiglons ont renversé les Israéliens dans ce barrage retour et enregistrent leur première victoire la saison. Les Niçois ont enfin leur ticket pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conference.

