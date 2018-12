Ligue Europa - Arsenal : Laurent Koscielny de retour contre Qarabag

Laurent Koscielny is back. Absent depuis mai, le défenseur sera titularisé jeudi face à Qarabag. "Nous allons aligner des joueurs différents, venant des moins de 23 ans, et nous allons titulariser Laurent Koscielny", a expliqué le technicien espagnol, alors que les Londoniens sont assurés de terminer à la première place du groupe E.

Le défenseur âgé de 33 ans avait été opéré à un tendon d'Achille en mai dernier. Il avait ainsi manqué le triomphe de la France à la Coupe du monde en Russie. Le joueur avait repris la compétition avec les moins de 21 ans et les moins de 23 ans d'Arsenal début décembre. Samedi, Koscielny avait fait son retour dans le groupe des Gunners lors du match face à Huddersfield (1-0). Mais il n'était pas rentré en jeu.

Cette fois, le retour est acté. Plus de sept mois après sa terrible blessure, le défenseur français est prêt à faire son grand retour sur les terrains. "En cinq secondes, j’ai compris que tout était fini, que j’allais faire une croix sur tout : la finale de la Ligue Europa, la fin de saison en club, et surtout la Coupe du monde. Je suis sorti les larmes aux yeux", confiait-il il y a quelques semaines au sujet de ce moment douloureux. Ce n'est désormais plus qu'un lointain souvenir.