LIGUE EUROPA - L'aventure s'arrête ici pour le FC Bâle. Les Suisses ont été battus par le Shakhtar Donetsk (4-1), qui s'est montré beaucoup plus réaliste et incisif et ce, dès le début de la rencontre. Moraes a ouvert le score (2e) puis Taison a doublé la mise (22e). Alan Patrick a crucifié les Suisses sur penalty et Dodo a enfoncé le clou (88e). Le Shakhtar affrontera l'Inter Milan en demies.

Il n'y a pas eu ne serait-ce que l'ombre d'un doute. Il n'y a même pas eu de match du tout, en fait. Supérieur sur tous les plans, le Shakhtar Donetsk a facilement disposé du FC Bâle ce mardi pour rejoindre l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue Europa. Une victoire ukrainienne dont a dû se délecter le Stade Rennais, officiellement qualifié pour les phases de groupe de la prochaine C1 grâce également au succès du FC Seville dans l'autre match du soir.

Le club de Donetsk a complètement déroulé face à une équipe suisse très loin du niveau qu'elle avait affiché pour éliminer Francfort au tour précédent. L'avantage pour les joueurs du FC Bâle, c'est qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de rêver. Dès la 2e minute (1-0), Junior Moraes initiait le festival offensif du soir en reprenant de la tête un corner de Marlos. Derrière, les Suisses ont réagi mais ça n'aura duré que dix minutes : Arthur Cabral a manqué le cadre sur une tête plongeante (4e) alors que Pululu, après un exploit technique, croisait trop son tir (13e).

Les Ukrainiens, qui ont évolué dans un fauteuil tant ils ont été supérieurs techniquement, ont rapidement fait le break par Taison, qui reprenait un centre une nouvelle fois de Marlos (20e, 2-0). Seule la barre transversale de Nikolic a empêché Antonio de marquer le 3e but avant la pause. Mais il a tout de même fini par venir. Du droit, Alan Patrick a transformé un penalty obtenu par Taison (75e, 3-0). Et puisque tout était de leur côté ce mardi soir, ils se sont même vus accorder le 4e but inscrit par Dodo, alors que celui-ci était en légère position de hors-jeu (88e, 4-0). Ce n'est pas faute d'avoir utilisé le VAR pourtant.

Quoi qu'il en soit, ça ne changeait pas grand chose. Pas plus que la réduction du score de Ricky Van Wolfswinkel, une ancienne connaissance de la Ligue 1, en toute fin de match. L'ancien stéphanois a repris à bout portant un centre venu de la droite pour marquer dans le but vide (90e+2, 4-1). Un but sans incidence pour les Ukrainiens, mais qui sonne quand même comme un rappel à l'ordre alors que se profile l'Inter Milan pour une place en finale. Ce sera une tout autre histoire et cette fois, il ne faudra pas se relâcher en fin de match...

