Sans avoir livré une prestation d'exception, Manchester United a pris une petite option sur la qualification pour les huitièmes de finale face au FC Bruges grâce au but à l'extérieur inscrit par Anthony Martial. Cette réalisation, le Français est allé la chercher tout seul. Sur une touche suicidaire de De Cuyper à destination de son dernier défenseur, le joueur formé à l'OL a récupéré le ballon avant d'aller fixer et ajuster Simon Mignolet (36e, 1-1). C'est également sur une erreur, cette fois de Sergio Romero, qu'Emmanuel Dennis était parvenu à ouvrir le score plus tôt, d'un lob bien senti (15e, 1-0). Tout se jouera à Old Trafford, jeudi prochain.

Brandon Williams (Manchester United) au duel avec Odilon Kossounou (Club Bruges) en Ligue Europa le 20 février 2020Getty Images

Getafe 2-0 Ajax

Complètement passé à côté de son déplacement dans la banlieue de Madrid, l'Ajax pensait tranquillement se diriger vers une petite défaite 1-0 après le but inscrit par Deyverson (38e, 1-0). Il n'y aurait alors rien eu de catastrophique en vue du match retour, qui aura lieu la semaine prochaine. Mais c'était sans compter sur Robert Kenedy (90e+3, 2-0), auteur d'un tir du gauche victorieux devant la surface dans les tous derniers instants. Succès logique de l'actuel 3e de Liga, qui reste sur son petit nuage.

Hakim Ziyech lors de Getafe-AjaxEurosport

Ludogorets 0-2 Inter

Comme Getafe face à l'Ajax, les Intéristes ont attendu les tout derniers instants pour aller chercher le but du break sur la pelouse de Ludogorets : sur un corner venu de la gauche, Abel a touché le ballon de la main et Romelu Lukaku a transformé le pénalty obtenu pour les Italiens (90e+2, 0-2). Sans être flamboyant, l'Inter a tenté d'être sérieux et de faire le boulot, pour ne pas avoir à trembler jeudi prochain. Mission réussie, grâce notamment au premier but sous les couleurs nerrazurri de Christian Eriksen, même si ce succès a eu du mal à se dessiner. D'une frappe limpide du droit décochée juste devant la surface, le Danois a parachevé une magnifique action collective à laquelle ont notamment participé Alexis Sanchez et Romelu Lukaku (71e, 0-1).

Christian Eriksen - Ludogorets-Inter Europa League 2019-20Getty Images

Tous les scores

Chakhtior 2–1 Benfica

Ludogorets 0-2 Inter Milan

Sporting 3–1 Basaksehir

Francfort 4-1 RB Salzbourg

Getafe 2-0 Ajax Amsterdam

CFR Cluj 1-1 Seville FC

Copenhague 1-1 Celtic Glasgow