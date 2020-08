LIGUE EUROPA - Ça a chauffé entre Antonio Conte et Ever Banega lors de la finale de Ligue Europa entre l'Inter Milan et Séville. Mécontent de l'attitude virulente du technicien italien, Ever Banega n'a pas hésité à lui faire savoir en début de première mi-temps, se moquant visiblement de sa chevelure. "Je t'attends à la fin du match", lui aurait rétorqué Conte.

Ce fut une première mi-temps complètement folle entre l'Inter et Séville, ce vendredi soir, en finale de Ligue Europa. Des occasions, quatre buts (2-2 à la pause) et... une grosse altercation entre Antonio Conte et Ever Banega. Peu après le quart d'heure de jeu, et alors que les Nerazzurri réclamaient un deuxième penalty, le milieu sévillan s'est alors dirigé vers le technicien italien, très agité depuis le début de la rencontre.

Selon La Gazzetta dello Sport, Banega se serait alors tenu ses propres cheveux pour se moquer de la soi-disante perruque de Conte. "Je t'attends dehors à la fin du match", lui aurait alors répondu l'entraîneur de l'Inter, qui recevra quelques minutes plus tard un carton jaune pour contestation.

