LIGUE EUROPA - Wolverhampton et Bâle seront de la partie. Les hommes de Nuno Espirito Santo ont sorti Olympiakos grâce à une courte victoire (1-0) après le nul du match aller (1-1). Sur le même score, les Suisses ont confirmé le large succès qu'ils avaient décroché à l'aller à Francfort, face à l'Eintracht (0-3).

Une erreur aura suffi à condamner l’Olympiakos. Cinq mois après le match nul (1-1) entre le club grec et Wolverhampton lors du huitième de finale aller, c’est donc l'entité anglaise qui s’est qualifiée à l’issue d'une victoire sur la plus petite des marges (1-0). En quart de finale, le club anglais sera opposé au FC Séville qui a impressionné contre la Roma.

A la 7e minute de jeu, le gardien des Grecs, Bobby Allain, a manqué son contrôle sous la pression de Podence. Résultat : un penalty concédé et Jimenez s’est fait un plaisir de transformer la sanction. Malgré toute la bonne volonté de Mathieu Valbuena et de ses partenaires, et une domination globale (16 tirs à 12 et 63 % de possession du ballon), ils ne sont jamais parvenus à refaire leur retard.

Bâle est de retour

Francfort ne rééditera pas sa performance de 2019 en Ligue Europa. Demi-finaliste sortant, le club allemand a été logiquement sorti en 8e de finale par le FC Bâle, jeudi soir, en Suisse. Vainqueur à l’aller et retour, (3-0 et 1-0), Bâle a fait le boulot lors de cette double confrontation privée de suspense.

Dominés sur leur terrain du Parc Saint-Jacques, les hommes de Marcel Koller ont attendu la fin de rencontre pour aller chercher la victoire acquise grâce à un but du capitaine Fabian Frei (88e). Les Suisses, qui ont perdu leur hégémonie nationale au profit des Young Boys depuis trois ans, remettent donc les pieds en quart de finale de Ligue Europa pour la première fois depuis la saison 2013/2014. Ils affronteront le Shakhtar Donetsk mardi prochain à Gelsenkirchen (21h00) pour obtenir une place dans le dernier carré.

Le programme des quarts de finale

