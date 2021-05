Monaco croisera les doigts mercredi pour une victoire de Manchester United en Ligue Europa, qui l'expédierait directement en phase de poules de la prochaine Ligue des champions sans en passer par les tours préliminaires. Avantageux pour la Ligue 1, ce point de règlement de l'UEFA a déjà bénéficié à Rennes cette saison et à Lyon les deux précédentes, au point qu'il faut remonter à 2017-2018 pour voir Nice passer par la phase de qualification.

L'instance européenne réserve en effet un ticket pour les poules de la Ligue des champions au vainqueur de la Ligue Europa, qui se jouera mercredi à Gdansk entre Manchester United et Villarreal. Or si Villarreal a terminé 7e de Liga, se qualifiant pour la nouvelle Ligue Europa Conférence, Manchester United a bouclé le championnat d'Angleterre au 2e rang derrière Manchester City, et fait donc partie des quatre clubs anglais déjà qualifiés pour la compétition reine.

L'AS Monaco rêve à de nouveaux matches de Ligue des champions au Stade Louis-II Crédit: Getty Images

Rennes et Lyon déjà avantagés par la règle, Nice malheureux

Si les Mancuniens s'imposent, l'UEFA prévoit que la place réservée au vainqueur de la Ligue Europa sera réattribuée au "club classé troisième dans le championnat de l'association classée en 5e position dans la liste d'accès" - soit la France. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder s'épargneraient ainsi deux tours éliminatoires en matches aller-retour, soit des rencontres précoces à enjeu alors même que leurs internationaux seront retenus cet été par l'Euro ou les JO.

De la même façon, la victoire de Séville en Ligue Europa 2019-2020 avait fait le bonheur de Rennes, tout comme les couronnements de l'Atlético Madrid puis de Chelsea les deux saisons précédentes avaient expédié Lyon en phase de poules. Nice avait eu moins de chance en 2017-2018 et après s'être dépêtré du troisième tour de qualification, le club azuréen avait été éliminé par Naples en barrages de C1.

