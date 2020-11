Nice n’a pas su s’en relever. Privé de son capitaine et taulier, Dante, les Niçois ont sombré en défense pour s’incliner sur la pelouse du Slavia Prague (3-2). La jeunesse et l’inexpérience d’Andy Pelmard (20 ans), Flavius Daniliuc (19 ans) et Robson Bambu (23 ans) ont été fatales à la formation de Patrick Vieira. Alignés dans une défense à trois, ils sont coupables sur le doublé de Jan Kuchta (16e, 71e). Mais c'est surtout le but d’Abdallah Sima sur corner juste avant la mi-temps (43e) qui aura douché les derniers espoirs niçois.