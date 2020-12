Le capitaine tient fermement la barre dans la tempête. C'est en tout cas le message qu'il a voulu faire passer. Alors que les Niçois restent sur quatre défaites d'affilée toutes compétitions confondues, Patrich Vieira a fait front mercredi en conférence de presse. Les critiques et les rumeurs sur son avenir " font partie du métier ", a-t-il assuré. " Joueur, blessé ou remplaçant, je n'ai jamais baissé les bras. Entraîneur, je ne change pas. Les résultats ne sont pas bons. Je le vis mal comme les joueurs, les dirigeants, les salariés du club et les supporters ", a-t-il ajouté.

Dans le collimateur après une série de 4 défaites toutes compétitions confondues, l'ex-milieu de terrain des Bleus n'a pas esquivé les questions sur sa situation personnelle. "Je n'ai aucune doute sur les joueurs et leur état d'esprit. Je me sens soutenu par eux et la direction", a-t-il souligné, indiquant qu'il serait désormais "plus exigeant" avec lui-même et avec son groupe.