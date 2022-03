Les Rouge-et-Blanc de Monaco n’ont jamais pu y croire. Peu inspirés balle au pied et fébriles dès l’entame de match, les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni ont été éliminés ce jeudi de la Ligue Europa au stade des huitièmes de finale, après un match nul sans saveur face au Sporting Braga (1-1). Menée peu après le quart d’heure de jeu, l’AS Monaco n’a égalisé qu’en toute fin de rencontre, dans un match qu’elle n’a jamais pu emballer, grâce à Axel Disasi (90e).

Dimanche, les joueurs de Philippe Clement accueillent le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Au vu de la dynamique actuelle des Monégasques, ce sera tout sauf un cadeau.

Abel Ruiz a rapidement tué tout suspense

Alors que l’AS Monaco avait deux buts à remonter, l’équipe portugaise a été la première à se montrer dangereuse. Ricardo Horta a profité d’une incompréhension entre Jean Lucas et Aurélien Tchouaméni pour frapper au but, une tentative du droit qui a frôlé le poteau gauche du gardien Alexander Nübel (3e). Si Gelson Martins (5e) et Caio Henrique (13e) ont timidement tenté de mettre à contribution le gardien de Braga, Matheus, ce sont les hommes de Carlos Carvalhal qui ont trouvé l’ouverture.

Sur un tir à bout portant de Horta repoussé par Nübel, Abel Ruiz a pu récupérer le cuir et frapper du droit à 25 mètres pour ouvrir le score, d’un tir puissant du droit dévié, au grand désespoir du gardien allemand de l’AS Monaco (0-1, 19e).

Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder n’ont pas abdiqué après ce nouveau coup dur. Axel Disasi (26e) et surtout Kevin Volland (33e) et Wissam Ben Yedder (35e) ont mis à contribution Matheus, sans succès. Et malgré une possession de balle frôlant les 70% tout au long de la rencontre, les Monégasques n’ont pu trouver le chemin des filets à temps, alors que l’entrant Lucas Mineiro a bien failli marquer un second but, laissé seul au cœur de la surface (79e).

Le but de l’égalisation d’Axel Disasi d’une belle tête décroisée sur corner (1-1, 90e) n’a servi qu’à sauver l’honneur. L’AS Monaco est éliminée de la Ligue Europa au stade des huitièmes de finale (1-3 sur l’ensemble des deux matchs). Et alors qu’elle n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs, elle accueille le Paris Saint-Germain dimanche.

